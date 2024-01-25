Лучшее время сажать абрикос в саду в северных широтах это ранняя весна

Представители рода Слива не терпят кислых грунтов, поэтому такую почву перед посадкой придется известковать. Оптимальный грунт для абрикоса – легкий суглинок.

Примерный размер котлована 80х80х80 см, хотя габариты зависят от размеров корневой системы саженца.

В дно котлована по центру вбивают колышек такой высоты, чтобы он выступал над уровнем почвы на полметра, затем в яму в качестве дренажа насыпают слой щебня.

В вынутый из котлована грунт в пропорции 2:1 добавляют торф или перегной, 500 г суперфосфата, 2 кг золы, старательно перемешивают почвосмесь и высыпают ее в яму, чтобы над поверхностью участка образовалась горка.

В таком виде котлован можно оставить для осадки.

Лучший посадочный материал – годовалые саженцы абрикоса. Они быстро приживаются, их крону легче формировать.

Первая весенняя подкормка, она же обработка абрикоса, может быть проведена раствором мочевины – эта мера не только насытит грунт азотом, но и защитит дерево от зимовавших в его коре и в грунте приствольного круга вредителей из насекомых и возбудителей заболеваний.

Однако прежде, чем обработать абрикос мочевиной, убедитесь, что почки на деревьях еще не набухли, иначе вы можете сжечь их.