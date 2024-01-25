Недовольный стрижкой турист сбрил чёлку парикмахеру в Тайланде

Накануне в Тайланде произошёл курьёзный случай: парикмахер случайно сбрил чёлку русскоговорящему туристу, хотя последний настойчиво просил не делать этого.

После этого турист вскочил с кресла и принялся кричать на парикмахера, используя ненормативную лексику русского и английского языка. После этого рассвирепевший мужчина схватил машинку и сам сбрил чёлку парикмахеру.

После ухода туриста ошарашенный барбер вызвал сотрудников полиции и написал заявление на своего обидчика. Теперь русскоязычный турист без чёлки может лишиться ещё и свободы.