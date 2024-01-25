В Пермском крае спасли раненую собаку, которая оказалась волком

В Пермском крае неравнодушные автомобилисты заметили на дороге сбитую собаку, после чего животное доставили в ветеринарную клинику. При обследовании выяснилось, что у пса сломаны несколько костей, поэтому его оставили в больнице для лечения.

На следующий день ветеринары поняли, что перед ними молодой волк, которому нет ещё и года. Раненого волка назвали Алексом и поместили в клетку.

После того, как Алекс пойдёт на поправку, его выпустят в лес к сородичам. Сейчас же волку предстоит длительная реабилитация, хотя врачи уверены, что кости молодого зверя срастутся быстро.