Чем закончилась история с «безумным канадцем», который полвека назад хотел перелететь на автомобиле через реку

15:02 2024-01-25
Чем закончилась история с «безумным канадцем», который полвека назад хотел перелететь на автомобиле через реку

Для этого Lincoln Continental оснастили уникальным корпусом из стекловолокна с маленькими крыльями, а также установили ракетный двигатель.

В далеком 1976 году у “безумного канадца” Книвела Картера появилась мечта перепрыгнуть на автомобиле через реку Святого Лаврентия на расстояние более чем в полтора километра, сообщает yahoo.com.

Трюк должен был начаться в Канаде и в случае успеха завершиться в Соединенных Штатах. Книвел использовал для этого изготовленный на заказ автомобиль с ракетным двигателем.

В рамках проекта требовалось преодолеть множество препятствий, прежде чем можно было попытаться совершить прыжок. Было расчищено пять акров земли, заасфальтирована взлетная дорога длиной в полкилометра, и построен стартовый пандус высотой 25 метров.

Команда также проделала большую работу над Lincoln Continental, создав ему уникальный корпус из стекловолокна с маленькими крыльями, а также ракетный двигатель, работающий на перекиси водорода и азоте под давлением. Что могло пойти не так?

Картер, чтобы осуществить этот трюк, в 1976 году убедил инвесторов выложить значительную сумму - более 1 000 000 долларов. Проект находился на стадии планирования в течение 4 лет.

Сочетание неблагоприятной погоды, механических неполадок и финансовых трудностей привело к тому, что попытка прыжка была трижды сорвана. Инвесторы Картера больше не были уверены в нем, поэтому наняли за его спиной американского гонщика Кенни Пауэрса.

Увы - прыжок был неудачным. Из-за неровностей на взлетной полосе Lincoln Continental сильно тряхнуло, в результате чего части кузова треснули еще до того, как он поднялся в воздух.

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Автомобиль в итоге развалился на части, это привело к преждевременному раскрытию парашютов. Пауэрс не смог выжать педаль газа до упора, поэтому "Линкольн" разогнался только до 290 километров в час в конце съезда вместо ожидаемых 435-ти, и автомобиль упал в холодные воды реки Святого Лаврентия.

Экипажам пришлось вытаскивать Пауэрса, у которого оказались сломанными 8 позвонков, 3 ребра и запястье.

Картеру так и не удалось прыгнуть самому. Возможно, после увиденного он уже таким желанием больше и не горел.

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