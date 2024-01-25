Лолита выступит в Чехове на фоне отмен концертов в других городах

Концерт певицы Лолиты Милявской пройдет в подмосковном Чехове на фоне отмен выступлений звезды в других городах, сообщает Msk1.ru.

У исполнительницы с 15 до 29 февраля в городах Подмосковья было запланировано семь выступлений. Из-за скандала, связанного с ее участием в «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой, концерты Лолиты в Раменском, Коломне, Орехово-Зуево и Королеве были отменены.

В Ступино выступление певицы не стали отменять, но перенесли на сентябрь этого года. Единственное выступление, которое пройдет в назначенную дату - шоу артистки в Чехове.

Мероприятие состоится в КТЦ «Дружба» 20 февраля. Ранее сообщалось о массовой сдаче билетов на концерт Лолиты жителями Чехова, но эту информацию не подтвердили.