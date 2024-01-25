В Нью-Джерси шериф покончил с собой в ресторане туалета

23 января шериф Ричард Бердник зашёл в ресторан, после чего пошёл в туалет и выстрелил себе в голову. Предполагается, что поводом для самоубийства послужил арест трёх чего подчинённых, обвиняемым в препятствовании правосудию.

Незадолго до суицида Бердник написал служебную записку, в которой утверждал, что вынужден уволить 29 сотрудников исправительной колонии, в которой работал сам.

Также Ричард Бердник признался, что пытался найти новую работу для уволенных сотрудников, но так и не смог этого сделать из-за того, что они попали в поле зрения ФБР.