Во Франции мать оставила 9-летнего сына жить одного на два года

Во французском городе Нерсак мать сняла дом для своего 9-летнего сына, оставив его жить одного с 2020 по 2022 год. Сама женщина жила с любовником в пяти километрах от места, где был её сын, которого она навещала лишь изредка.

Известно, что все эти два года ребёнок питался чем попало, зачастую оставаясь без воды и отопления. Тем не менее, 9-летний мальчик продолжил ходить в школу и даже получал хорошие оценки.

Теперь женщину отправили в тюрьму на полтора года, а её ребёнок находится под социальной опекой с 19 сентября 2022 года.