Фанаты поддержали проигравшую команду НФЛ в США аплодисментами и пожертвованиями бездомным животным

Исключение "Баффало Биллс" в дивизионном раунде плей-офф НФЛ завершилось поддержкой кикера Тайлера Басса фанатами команды. Они пожертвовали более 110 тысяч долларов приюту для бездомных кошек Ten Lives Club.

Пропущенный мяч с игры Бассом позволил "Канзас-Сити Чифс" выйти в финал. Некоторые псевдофанаты жестко раскритиковали кикера в соцсетях, в результате чего он закрыл свои профили. На это отреагировали фанаты клуба, известные, как ”Биллс Мафия", - пишет yahoo.com.

Организация в своих социальных сетях выразила благодарность и поддержку Бассу, а также поблагодарила поклонников Bills за пожертвование.

Реакция болельщиков заключалась в том, чтобы приветствовать команду так, как будто они выиграли титул. Во время встречи они попросили кикера обратиться к публике и встретили его овациями, чем довели спортсмена до слез.

Традиция делать пожертвования фондам, поддерживаемым или созданным игроками, зародилась в 2017 году. Биллам нужна была победа "Цинциннати Бенгалс" над "Балтимор Рэйвенс", чтобы получить свой первый выход в плей-офф.