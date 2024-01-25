Американца высадили из самолёта из-за «газовой атаки»

Известно, что американец, которого высадили из самолёта, изначально был раздражительным и ругался с другими пассажирами. После того, как пилот начал выруливать на взлётную полосу, мужчина начал испускать газы.

При этом устроивший "газовую атаку" американец сделал замечание другому пассажиру, заявив, что он ест еду с неприятным запахом. О происходящем на борту самолёта было срочно доложено пилоту.

Пилот принял решение отложить полёт, а буйного американца выпроводили из самолёта, посоветовав ему летать другими авиалиниями и не донимать пассажиров.