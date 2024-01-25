Уроженка Украины победила на конкурсе «Мисс Япония»

Каролине Сиино 26 лет, она родилась в украинском городе Тернополь и перехала в Японию, когда ей было пять лет. С тех пор девушка получила японское гражданство и продолжает жить в этой стране.

Сиино попробовала свои силы в конкурсе "Мисс Япония", к удивлению многих одержав на нём победу. Впервые в истории Японии самой красивой женщиной страны признаётся не японка.

Некоторые участницы конкурса и комментаторы в соцсетях подвергли критике Каролину Сиино, отметив, что та не имеет права носить звание самой красивой девушки Японии.