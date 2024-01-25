Украина начала травлю канала HBO за сотрудничество с российским актёром

МИД Украины обратился к американскому телеканалу HBO, осудив руководство компании за то, что актёра Милоша Биковича позвали сниматься в третий сезон сериала "Белый лотос".

Известно, что Бикович является уроженцем Сербии, однако получил гражданство России. Украинское правительство утверждает, что Милош Бикович поддерживает спецоперацию, тем самым вызывая гнев официального Киева.

"HBO, для вас нормально работать с этим человеком?", - написал официальный аккаунт МИД Украины в соцсети X. Впрочем, данное сообщение осталось без ответа.