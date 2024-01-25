В Тюмени задержали девятиклассника, готовившего нападение на школу

Ученик 9-го класса тюменской школы №30 передал записку однокласснику, в которой спросил, не хочет ли тот "всех убить". Автор записки попросил не рассказывать о ней, однако получивший послание подросток сразу же пошёл к учителям.

Те вызвали полицию, после чего потенциального террориста задержали. В его доме обнаружили пневматический пистолет, газовые баллончики и пластиковый револьвер.

Также в доме задержанного нашли его личный дневник, в котором была сделана надпись кровью. В дневнике подросток признавался в намерениях напасть на школу.