Штат Техас может выйти из состава США из-за миграционного кризиса

Рейнджеры штата Техас пытаются защитить свой регион от наплыва мексиканских мигрантов на границе, в то время как федералы наоборот способствуют проникновению нелегалов в Техас, перерезая колючую проволоку на границе.

Интересен тот факт, что в Техасе есть закон, который ставит национальное законодательство выше государственного. В соответствии с этим законом Техас может провести референдум о выходе штата из-под контроля Вашингтона.

В кабинете Джо Байдена утверждают, что нынешние действия Техаса расцениваются Белым домом как сепаратизм и угроза безопасности Соединённых Штатов.