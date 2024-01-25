Почти треть юных американцев ассоциируют себя с движением ЛГБТ

Журналисты американского телеканала NBC News провели соцопрос, по итогам которого стало известно, что 28 процентов граждан США в возрасте от 18 до 25 лет считают себя сторонниками ЛГБТ.

Входящие в эти 28 процентов американцы утверждают, что они являются геями, лесбиянками, трансгендерами, бисексуалами и прочими представителями вышеуказанного движения.

В России же за пропаганду идей ЛГБТ среди взрослых могут оштрафовать на 50 000-100 000 тысяч рублей. Если же пропаганда ведётся среди детей, то пропагандисту грозит 100 000-200 000 тысяч штрафа.