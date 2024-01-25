Дачный эксперт раскрыл три секрета разведения ремонтантной клубники

Некоторые сорта дают плоды волнами, которые сначала нарастают, потом идут на спад, потом все повторяется.
Так плодоношение начинается в июне, следующая волна в июле, потом август и сентябрь, то есть продолжается ежемесячно.
Какой бы сорт вы не выбрали, уход нужен, причем есть очень важные пункты.
Весной очищаем куст от желтых и засохших листиков, у клубники, которая плодоносит впервые, частично убираем цветоносы для сбережения ресурсов растения.
Также весной первый раз подкармливаем, это будет азотное удобрение.
Вносим в начале весны и в конце, подойдет аммиачная селитра.
Летом, сняв первую порцию урожая, рыхлим землю и снова подкармливаем.
Для качественного цветения обрезаем часть листочков, но верхушечную почку трогать нельзя.
Тогда в августе соберете еще один урожай.
Осенью постоянно поливаем, нужен влагозарядковый полив, который насытит корневую систему для зимовки.
В это же время удобряем фосфором и калием, чтобы подготовить растение к холодам.
Когда все процедуры сделаны, укрываем клубнику от морозов.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__