Дачный эксперт раскрыл три секрета разведения ремонтантной клубники

Некоторые сорта дают плоды волнами, которые сначала нарастают, потом идут на спад, потом все повторяется.

Так плодоношение начинается в июне, следующая волна в июле, потом август и сентябрь, то есть продолжается ежемесячно.

Какой бы сорт вы не выбрали, уход нужен, причем есть очень важные пункты.

Весной очищаем куст от желтых и засохших листиков, у клубники, которая плодоносит впервые, частично убираем цветоносы для сбережения ресурсов растения.

Также весной первый раз подкармливаем, это будет азотное удобрение.

Вносим в начале весны и в конце, подойдет аммиачная селитра.

Летом, сняв первую порцию урожая, рыхлим землю и снова подкармливаем.

Для качественного цветения обрезаем часть листочков, но верхушечную почку трогать нельзя.

Тогда в августе соберете еще один урожай.

Осенью постоянно поливаем, нужен влагозарядковый полив, который насытит корневую систему для зимовки.

В это же время удобряем фосфором и калием, чтобы подготовить растение к холодам.

Когда все процедуры сделаны, укрываем клубнику от морозов.