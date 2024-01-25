Бывалая дачница раскрыла особый способ высаживания помидоров

Нельзя сажать помидоры туда, где всегда ветра, много воды или нет циркуляции воздуха.

Если вы нарушите эти правила, растение будет болеть, разовьется фитофтороз.

Если вы все сделали правильно, то урожай, конечно, будет, но хочется, чтобы он был как можно обильнее.

Для этого есть дополнительные меры.

Делим мысленно грядки на квадраты, сторона каждого по 60 см. По углам высаживаем томаты, ровно четыре штуки.

В центре делаем поливочную ямку, диаметром 40 см и глубиной на штык лопаты.

В яму укладываем литр древесной золы, потом скошенную траву горкой. Она будет преть и понемногу оседать.

Вместо золы можно положить суперфосфат, сульфат калия по горсточке.