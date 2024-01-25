Огородник со стажем рассказал, как соорудить грядку-короб на своей даче

21:21 2024-01-25
Огородник со стажем рассказал, как соорудить грядку-короб на своей даче

Разбираемся, стоит ли увлекаться созданием высоких грядок-коробов, чем они привлекательны и какие есть минусы.

Расскажем сначала о плюсах такого сооружения.

За посадками в таких грядках удобно ухаживать, хотя бы потому, что не нужно постоянно гнуть спину.

В таких грядках сорняки - большая редкость.

В коробе быстро прогревается почва, поэтому есть возможность собрать не один урожай за сезон.

Для южных регионов такой способ выращивания не подходит, земля будет сильно перегреваться и пересыхать.

В северных регионах в высоких грядках можно дольше сохранить тепло, поэтому в короткое холодное лето в них легче вырастить хороший урожай.

Короб удобно превращать в теплицу, над ним легко сооружать укрытие.

А если у вас участок, на котором высоко проходят грунтовые воды, грядка-короб будет спасительным выходом.

Как сделать

Понадобятся доски, но их лучше обработать специальными защитными составами, чтобы могли прослужить дольше.

Место выбираем теплое и светлое. Размечаем участок, втыкаем колышки и растягиваем шпагат.

В ширину грядка должна быть примерно около метра, в высоту - до 60 см.

Можно изготовить короб самостоятельно или купить готовый. Длину определяет сам садовод, как ему удобно.

Дно устилаем сеткой, защищающей от кротов, если они водятся на вашей даче.

Потом кладем листы картона, сверху органическое удобрение. Состав проливаем ЭМ-препаратом для компоста.

Теперь закрываем это плодородной землей, снова поливаем, например, Байкалом, Оксизином, Триходермином.

Если успеете перед посадкой огородных культур вырастить сидераты, это будет для почвы большим плюсом.

Набрать зеленую массу сидераты могут уже за полтора месяца. Из этого и надо исходить.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
13:37

Светлана Игнатьева

Звезда «Спасателей Малибу» Николь Эггерт призналась, что жалеет об операции по увеличении груди

Звезда «Спасателей Малибу» Николь Эггерт призналась, что жалеет об операции по увеличении груди

Сейчас популярной в девяностых американской актрисе 52 года, и у нее диагностировали рак молочной железы 2-й стадии.
Игнат Ветров
13:33

Игнат Ветров

Росси де Пальма: Испанская актриса, певица и танцовщица имеет двоих детей

Росси де Пальма: Испанская актриса, певица и танцовщица имеет двоих детей

Росси вполне довольна своей нестандартной внешностью, благодаря ей она и обрела мировую славу.
Светлана Игнатьева
13:11

Светлана Игнатьева

В каких ошибках молодости часто признаются пожилые люди

В каких ошибках молодости часто признаются пожилые люди

Старики жалеют, что не очень хорошо следили за своим здоровьем и внешностью, были не очень решительными и не захотели стать родителями.
Светлана Игнатьева
13:00

Светлана Игнатьева

В Калифорнии бездомные роют пещеры, создавая угрозу себе и жителям населенных пунктов

В Калифорнии бездомные роют пещеры, создавая угрозу себе и жителям населенных пунктов

В этом штате зафиксирован самый высокий уровень бездомности среди людей в США, и пока решения проблемы нет.
Светлана Игнатьева
12:10

Светлана Игнатьева

Бывшим тестю и теще певца Николая Баскова дали срок за взятки

Бывшим тестю и теще певца Николая Баскова дали срок за взятки

Влиятельный тесть одно время даже был продюсером зятя, но после развода дочери по инициативе дедушки ребенку запретили общаться с музыкантом.
Светлана Игнатьева
11:58

Светлана Игнатьева

Турист из Франции нашел в американском Арканзасе огромный алмаз

Турист из Франции нашел в американском Арканзасе огромный алмаз

Эта часть Арканзаса богата драгоценными камнями благодаря извержению вулкана, которое случилось около 100 миллионов лет назад.
Светлана Игнатьева
11:44

Светлана Игнатьева

На Марсе в кратере Езеро обнаружили следы существования двух озер

На Марсе в кратере Езеро обнаружили следы существования двух озер

Ученые отметили, что остатки ранее существовавших озер похожи на то, как сегодня выглядят аналогичные породы на Земле.
article_image 13:50

У Марии Монтессори, известного итальянского врача и педагога, в честь которого названа популярная образовательная система, тоже был свой секрет

В конце 1890-х годов у нее начались тайные романтические отношения с коллегой Джузеппе Монтесано.

article_image 13:48

Цветаева родила от писателя Сергея Эфрона троих детей: дочерей Ариадну и Ирину и сына Георгия

Началась Первая мировая война, Эфрон отправился на фронт. В 1919 году, находясь в состоянии депрессии, безденежья и полной беспомощности, женщина отдала своих дочек в детский дом.

article_image 13:44

Ричард Кил прославился благодаря роли злодея Челюсти из серии фильмов о Джеймсе Бонде 70-х годов

У Ричарда один из самых устрашающих образов в истории кино, потому, что 217-сантиметроввый гигант весом более 130 килограммов страдал гормональным расстройством, известным как акромегалия.