Огородник со стажем рассказал, как соорудить грядку-короб на своей даче

Расскажем сначала о плюсах такого сооружения.

За посадками в таких грядках удобно ухаживать, хотя бы потому, что не нужно постоянно гнуть спину.

В таких грядках сорняки - большая редкость.

В коробе быстро прогревается почва, поэтому есть возможность собрать не один урожай за сезон.

Для южных регионов такой способ выращивания не подходит, земля будет сильно перегреваться и пересыхать.

В северных регионах в высоких грядках можно дольше сохранить тепло, поэтому в короткое холодное лето в них легче вырастить хороший урожай.

Короб удобно превращать в теплицу, над ним легко сооружать укрытие.

А если у вас участок, на котором высоко проходят грунтовые воды, грядка-короб будет спасительным выходом.

Как сделать

Понадобятся доски, но их лучше обработать специальными защитными составами, чтобы могли прослужить дольше.

Место выбираем теплое и светлое. Размечаем участок, втыкаем колышки и растягиваем шпагат.

В ширину грядка должна быть примерно около метра, в высоту - до 60 см.

Можно изготовить короб самостоятельно или купить готовый. Длину определяет сам садовод, как ему удобно.

Дно устилаем сеткой, защищающей от кротов, если они водятся на вашей даче.

Потом кладем листы картона, сверху органическое удобрение. Состав проливаем ЭМ-препаратом для компоста.

Теперь закрываем это плодородной землей, снова поливаем, например, Байкалом, Оксизином, Триходермином.

Если успеете перед посадкой огородных культур вырастить сидераты, это будет для почвы большим плюсом.

Набрать зеленую массу сидераты могут уже за полтора месяца. Из этого и надо исходить.