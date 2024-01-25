Знающий цветовод рассказал о пользе активированного угля для пышного цвета орхидей

21:39 2024-01-25
Знающий цветовод рассказал о пользе активированного угля для пышного цвета орхидей

Активированный уголь поможет продлить период цветения орхидей и сделать его более обильным.

Выращивать орхидеи берутся те, кто уже умеет обращаться с капризными прихотливыми цветами.

Эти королевы требуют к себе много внимания и заботы.

Но зато и отблагодарят потом достойно. Чтобы добиться от них яркого, незабываемого цветения, дайте орхидеям немного активированного угля.

Это средство поможет цветам, если они приболели, стали увядать, покрылись плесенью, теряют цветоносы.

Все эти признаки говорят о том, что орхидею надо пересадить. Как это сделать?

Очень аккуратно извлекаем растение с корнями из горшка, осматриваем.

Если нашли подгнившие или засохшие корешки, обрежьте их.

Обрезанные участки обработайте порошком активированного угля. Потом отправляйте цветок на новое место.

В этом случае указанный препарат - это антисептик, выступает как защитник от патогенов.

Положите тертый уголь в субстрат равномерно, посыпьте им верх земли.

Это приведет к насыщению почвы воздухом, уменьшению лишней влаги.

Отсюда - минимальный риск появления гнили, плесени, грибка.

Поливая цветок, добавьте в воду порошок угля, тогда орхидея зацветет обильно и надолго.

Нужно хотя бы раз в несколько месяцев делать погружные поливы.

В этом случае тоже добавляем в воду несколько штучек угля. Так вы предупредите загнивание корня.

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