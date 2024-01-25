Надо ли убирать пленку на скорлупе яиц, используемой для подкормки

Скорлупа, внесенная в почву, рыхлит ее, делает воздушной, раскисляет, обогащает питательными элементами.

Кроме того этот компонент повышает активность полезной почвенной флоры.

Внутри яичной скорлупы есть тонкая пленочка, которая многих садоводов смущает.

Надо ли ее убирать при изготовления смеси для подкормки?

В составе тонкой пленки - кератин и муцин, и они тоже полезны для растений.

Вот поэтому часть садоводов ее оставляют и сушат скорлупу вместе с пленкой.

Другие же считают, что пленку оставлять не стоит.

От нее может исходить плохой запах во время хранения. При этом пленка приманивает вредителей, провоцирует болезни.

Она затормаживает разложение в земле, ухудшает поглощение растениями питательных элементов из почвы.

Как поступать, решайте сами, взвесив все аргументы. Перед отправкой на хранение скорлупу надо вымыть, высушить.

Потом измельчить в кофемолке или используя блендер.

Получаем мелкий порошок и храним в стеклянной баночке до момента внесения подкормки.