Опытный садовод рассказал про эффективные методы борьбы с тлей на даче

21:54 2024-01-25
Опытный садовод рассказал про эффективные методы борьбы с тлей на даче

Тля приносит много проблем дачникам, мгновенно атакуя растения и быстро повреждая посадки на большой территории.

Помогут извести это опасное насекомое простые народные методы, которые уже проверены на деле.

Настой из чеснока готовим таким образом: берем несколько зубцов, натираем их, превращая в кашицу, заливаем литровой банкой воды.

Важный момент: чеснок не чистим перед приготовлением.

Держим настой сутки, процеживаем, туда вносим немного измельченного хозяйственного мыла, делаем обработки-опрыскивания.

Регулярность повторения - раз в несколько дней, общее число процедур - две или три.

Древесная зола - 500 г, жидкое хозяйственное мыло - 50 г, ведро воды.

Даем раствору немного постоять, затем процеживаем и опрыскиваем.

Хвойный раствор тоже очень эффективен. Берем 500 г хвоинок, засыпаем в двухлитровую банку с водой.

Даем жидкости настояться до 7 дней. Процеживаем и разводим с чистой водой.

Соотношение - 1:7. Делаем несколько обработок с перерывами в 3-4 дня.

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