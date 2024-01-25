Дачный эксперт рассказал, почему не нужно применять железный купорос весной

Разбираемся с экспертом, почему железный купорос не рекомендуется брать для весенних подкормок.

Весной наблюдается повышенная влажность, если в это время дать растениям железный купорос, он может спровоцировать появление плесени.

А она, в свою очередь, ведет к заболеваниям и может загубить огородную культуру.

Чрезмерное внесение железного купороса чревато ухудшением структуры грунта, он уплотняется, плохо дышит.

Растения, соответственно начинают увядать, останавливаются в росте.

Железный купорос, попадая в окружающую среду, причиняет вред, загрязняя водоемы и разрушая почву.

Весной уровень грунтовых вод повышается, поэтому в это время применять железный купорос не точно не рекомендуется.