Знающий садовод указал три главные причины горького урожая редиса

22:03 2024-01-25
Знающий садовод указал три главные причины горького урожая редиса

Редис вполне можно вырастить без горечи, вкус зависит от соблюдения правил технологии выращивания.

Итак, разбираем основные ошибки, которые допускают дачники при выращивании редиса, отчего многие получают горчинку в плодах.

Недостаточный полив вызывает выработку горчичного масла при созревании корнеплодов редиса, от этого он становится неприятно горьким.

Садоводы часто стараются получить не только вкусные, но и большие плоды, отчего не спешат с уборкой урожая, давая возможность ему подрасти.

Но это серьезный недочет. Переросший редис накапливает в себе горечь.

Не забывайте о подкормках, без них редис сладким точно не будет.

Ситуация ухудшается, если при этом растению яростно докучают сорные травы, атакующие со всех сторон и отбирающие питательные вещества.

Поливать редис нужно дважды в неделю, при частых дождях вообще не нужны поливы.

Рыхлая почва и достаточный простор для роста - важные условия хорошего вкуса корнеплодов.

Загущенные посадки неизбежно приведут к мелкому и горькому редису.

Эксперт предлагает такую схему высаживания растений: между саженцами 3 см, между рядами 10 см.

Для сортов с поздним сроком созревания берем расстояние чуть побольше - 5 см и 15 см.

Можно даже так - 8 см между соседними растениями и 20 см между рядами.

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