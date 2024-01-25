Знающий садовод указал три главные причины горького урожая редиса

Итак, разбираем основные ошибки, которые допускают дачники при выращивании редиса, отчего многие получают горчинку в плодах.
Недостаточный полив вызывает выработку горчичного масла при созревании корнеплодов редиса, от этого он становится неприятно горьким.
Садоводы часто стараются получить не только вкусные, но и большие плоды, отчего не спешат с уборкой урожая, давая возможность ему подрасти.
Но это серьезный недочет. Переросший редис накапливает в себе горечь.
Не забывайте о подкормках, без них редис сладким точно не будет.
Ситуация ухудшается, если при этом растению яростно докучают сорные травы, атакующие со всех сторон и отбирающие питательные вещества.
Поливать редис нужно дважды в неделю, при частых дождях вообще не нужны поливы.
Рыхлая почва и достаточный простор для роста - важные условия хорошего вкуса корнеплодов.
Загущенные посадки неизбежно приведут к мелкому и горькому редису.
Эксперт предлагает такую схему высаживания растений: между саженцами 3 см, между рядами 10 см.
Для сортов с поздним сроком созревания берем расстояние чуть побольше - 5 см и 15 см.
Можно даже так - 8 см между соседними растениями и 20 см между рядами.
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