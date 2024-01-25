Пять подкормок для крупного крыжовника без применения химии

22:05 2024-01-25
Пять подкормок для крупного крыжовника без применения химии

Если хочется вырастить крупный урожай крыжовника, воспользуйтесь шпаргалкой о важных подкормках.

В год посадки крыжовникового куста необходимо подкормить его пять раз за сезон, норма внесения составляет три литра.

Первый раз нужно удобрять крыжовник в начале апреля, когда только-только начинают пробуждаться почки.

Готовим состав так: вскипятить 10 л воды, всыпать туда наполненную доверху литровую банку картофельных шкурок, герметичной закрыть ведро.

Ждем, пока настой охладится до +50 градусов. В это время добавляем стакан древесной золы. В таком прогретом виде подкормку вносим под корень.

Вторую подкормку делаем на основе навоза, добавляя обычную огородную траву. Получиться должна жидкая смесь на воде.

Третья подкормка дается, когда начали появляться ягоды. Делается она на основе водно-травяного настоя.

Четвертый раз куст удобряем, чтобы восстановить  его силы после плодоношения, вносим, когда урожай собран.

Состав: стакан биогумуса, 10 л воды, настаиваем сутки.

Пятая подкормка должна состояться в октябре. Берем два ведра компоста и вносим под каждый крыжовниковый куст.

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