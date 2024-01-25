США внезапно заявили о своей непричастности к крушению самолёта Ил-76

Пресс-секретарь Госдепартамента Ведант Патель неожиданно заявил, что правительство и армия Соединённых Штатов не имеют отношения к падению российского транспортного самолёта Ил-76 в Белгородской области. Такая реакция последовала от Госдепа спустя день после трагедии.

Днём ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин поручил депутатам подготовить обращения к правительствам США и Германии, поскольку в Минобороны РФ заявили, что самолёт Ил-76 был сбит украинскими войсками с помощью американских или немецких ракетных систем.

24 января в Белгородской области потерпел крушение самолёт Ил-76, на борту которого находились 65 украинских военнопленных и 9 россиян. Предполагается, что самолёт сбили ВСУ.