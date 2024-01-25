Основные ошибки пикировки, которые отражаются на плодоношении томатов

22:14 2024-01-25
Основные ошибки пикировки, которые отражаются на плодоношении томатов

Если упустить важные моменты процедуры, можно сильно навредить растениям и будущему урожаю.

Растение к пикировке надо готовить. Несколько дней до намеченной процедуры нужно значительно уменьшить поливы.

В обратном случае рассада будет слишком ломкой и легко может повредиться при пересаживании.

В новой емкости, куда отправится наша рассада, не надо насыпать грунт до самых краев.

Должно быть место для полива и для подсыпания дополнительного слоя земли, если возникнет такая необходимость.

Когда пришел момент пересадки, рассаду вынимаем очень осторожно, используя вилку, можно также взять китайские палочки для еды.

Стараемся не обрывать даже маленькие кончики корешков. Для рассады это будет лишний стресс и более долгий период восстановления.

Далее делаем водный раствор триходермы (на литр воды чайная ложка), погружаем туда корневую часть.

Это хорошая обработка против болезнетворных микроорганизмов, она же поможет растению быстро и легко прижиться на новом месте.

После проведения пикировки этим же раствором поливаем рассаду, следуя инструкции.

Саженцы погружаем в почву до семядольных листьев, выше не стоит, чтобы обеспечить полноценное развитие корням.

Пикированные растения оставляем в полутени. Рассеянный свет нужно сохранить на двое суток. Как только рассада прижилась, можно уже выносить ее на яркий свет.

В этом случае стараемся организовать освещение до 15 часов в день.

Пересаженную рассаду не нужно подкармливать пару недель. Для подкормки берем покупные смеси или делаем сами.

Хорошо подойдут удобрения на основе дрожжей, луковой шелухи, банановой кожицы.

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