Цветовод-эксперт объяснил, зачем использовать корицу для комнатных растений

Корица есть почти у каждой хозяйки, стоит она недорого и применять ее несложно. Зато эффект вас очень порадует.

Этот ароматный порошок помогает противостоять клещам и другим вредителям, проявляет антибактериальные свойства, защищает от грибка.

Использовать коричный порошок опытные цветоводы рекомендуют как при выращивании домашних цветов, так и на садоводческом участке.

Плесень в вазоне можно победить, прибегнув к ароматной пряности.

Для этого усыпьте землю в горшке небольшим слоем корицы или немного заглубите порошок в грунт.

Если плесень развивается слишком активно и уже заполонила собой почти всю землю, то лучше сделайте пересадку цветка в другой горшок со здоровым грунтом.

Для профилактики не вносите воду с избытком, позаботьтесь о хорошем проветривании растений.

Если вы от усердия насыпьте корицы больше, чем надо, но нанесете вред цветам, об этом тоже надо помнить.

Как бороться с грибком? Берем 3-4 чайные ложки порошка и смешиваем с литром воды.

Оставляем раствор на ночь. Применяем его, процедив, для опрыскиваний.

Делаем это раз в неделю, можно обрабатывать цветы, растущие дома, а также те, что выращиваются на балконе или на садовом участке.

Раствор помогает вывести паутинного клеща и других вредителей.

Также коричный раствор стимулирует рост корневой системы, для этого поливайте цветы слабым раствором один раз в две недели.

Если вы обработаете свежие черенки этой жидкостью, то убережете их от грибка, плесени, прочих заболеваний, ускорите прорастание.

Все ранки и срезы на стеблях и других частях растений тоже пропитываем сухим коричным порошком.