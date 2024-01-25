В Витебске водитель Tesla сбил пенсионерку на пешеходном переходе

25 января в Витебске на улице Берестеня произошло ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе: 51-летний водитель Tesla отказался пропускать 63-летнюю женщину, из-за чего та угодила под колёса.

К месту аварии прибыл наряд сотрудников ГАИ для установления всех обстоятельств произошедшего. Правоохранители опросили водителя Tesla и пострадавшую женщину.

В пресс-службе Витебского ГАИ отмечают, что при приближении к пешеходному переходу водители должны двигаться на скорости, позволяющей предоставить преимущество пешеходу при возникновении такой необходимости.