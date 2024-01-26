Знающий цветовод рассказал о своем опыте весеннего ухода за пионами

Цветовод-любитель, опираясь на свой опыт, рассказал про пять основных этапов ухода за пионами весной.
Этап первый - укрытие
Когда растает снег и уйдет вода, можно снимать зимнее укрытие с пионов.
Кроме того надо почистить участок, особенно область возле цветочной клумбы.
Наводим порядки, в том числе рыхлим землю, обрезаем плохие ветки - сухие и поврежденные.
Лучше открывать растение не сразу все целиком, а постепенно убирая покров.
Особенно это касается климата с неустойчивыми погодами.
Этап второй - увлажнение
После зимнего покоя растениям нужна влага. Но перед поливом хорошенько прорыхлите землю. Тогда вода останется там дольше.
Полив делаем под корень, на побеги и листья лить жидкость не нужно.
Этап третий - удобрение
Всегда вносите удобрения на влажную почву. Первую подкормку делаем, когда пробьются первые росточки.
И в этот раз даем азот, от этого зависит уверенный рост и правильное развитие.
Выбираем синтетические препараты - карбамид, нитроаммофоска, аммиачная селитра.
Или отдаем предпочтение органике: компосту, птичьему помету, коровяку, перегною.
Во вторую подкормку в фазу бутонизации обеспечиваем растения азотом, калием, фосфором.
Лучше всего приобретать готовые сбалансированные составы, специально созданные для пионов.
Этап четвертый - мульчирование
В качестве мульчи для пионов можно взять опилки, древесную кору, торф, компост.
Этап пятый - профилактика
Профилактические меры помогают избежать атаки вредителей и уберечь цветы от болезней.
Делать обработки надо сразу после схода снега.
Перерыв между процедурами - около недели. Опрыскиваем бордоской жидкостью, а второй раз инсектицидом против тли и муравьев.
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