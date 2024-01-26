Знающий цветовод рассказал о своем опыте весеннего ухода за пионами

01:48 2024-01-26
Знающий цветовод рассказал о своем опыте весеннего ухода за пионами

Чтобы обеспечить полноценный уход за этими благородными цветами, нужно знать пять основных моментов.

Цветовод-любитель, опираясь на свой опыт, рассказал про пять основных этапов ухода за пионами весной.

Этап первый - укрытие

Когда растает снег и уйдет вода, можно снимать зимнее укрытие с пионов.

Кроме того надо почистить участок, особенно область возле цветочной клумбы.

Наводим порядки, в том числе рыхлим землю, обрезаем плохие ветки - сухие и поврежденные.

Лучше открывать растение не сразу все целиком, а постепенно убирая покров.

Особенно это касается климата с неустойчивыми погодами.

Этап второй - увлажнение

После зимнего покоя растениям нужна влага. Но перед поливом хорошенько прорыхлите землю. Тогда вода останется там дольше.

Полив делаем под корень, на побеги и листья лить жидкость не нужно.

Этап третий - удобрение

Всегда вносите удобрения на влажную почву. Первую подкормку делаем, когда пробьются первые росточки.

И в этот раз даем азот, от этого зависит уверенный рост и правильное развитие.

Выбираем синтетические препараты - карбамид, нитроаммофоска, аммиачная селитра.

Или отдаем предпочтение органике: компосту, птичьему помету, коровяку, перегною.

Во вторую подкормку в фазу бутонизации обеспечиваем растения азотом, калием, фосфором.

Лучше всего приобретать готовые сбалансированные составы, специально созданные для пионов.

Этап четвертый - мульчирование

В качестве мульчи для пионов можно взять опилки, древесную кору, торф, компост.

Этап пятый - профилактика

Профилактические меры помогают избежать атаки вредителей и уберечь цветы от болезней.

Делать обработки надо сразу после схода снега.

Перерыв между процедурами - около недели. Опрыскиваем бордоской жидкостью, а второй раз инсектицидом против тли и муравьев.

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