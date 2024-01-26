Огородный эксперт объяснил, как получить стопроцентную всхожесть семян петрушки

01:55 2024-01-26
Огородный эксперт объяснил, как получить стопроцентную всхожесть семян петрушки

У кого-то петрушка растет как сорная трава без всякого ухода, у других вообще нет всходов; эксперт рассказал, как гарантированно добиться успеха.

Хорошей всхожести семян может мешать обилие эфирных масел в семенах, которые из-за этого плохо прорастают.

Берите не свежие семена, а второго или третьего года, тогда толку будет больше.

Чтобы избежать проблем со всхожестью, многие дачники практикуют посев семян укропа и петрушки под зиму.

Эфирные масла постепенно вымываются из-за дождей, снеговой воды. К весне такие семена хорошо всходят.

Садоводы, кстати, давно заметили странный парадокс, когда посеешь на подготовленное место и ухаживаешь, ни укроп, ни петрушка могут не взойти.

А вот самосевом запросто расселяются по всему участку.

Чтобы убрать эфирные масла из семян петрушки, используем два простых способа.

Замачиваем посадочный материал в обычной воде на 24 часа, воду время от времени обновляем, потом сразу высеваем, чуть подсушив.

Другой способ - погружение в бензин или уайт-спирит (растворитель): всего одна минута, и сразу вынимаем. Обработав семена, мы получаем всходы на 6-й день.

В обратном случае, вы будете их ждать 3 недели.

Посеять петрушку можно как в ноябре (под зиму), так и с апреля по август. Если сеяли на зиму, урожай будет к апрелю.

Можно выращивать петрушку на второй год, но вкусовые качества страдают. Лучше каждый раз разводить новую, свежую.

Чтобы семена быстро проросли, обеспечиваем им достаточно количество света.

Если заглубить их в землю, то из всех прорастет меньше половины. Поступить надо так.

Проделать бороздку на глубину в 2 см, полить водой, уложить семена, землей не присыпаем, а накрываем пленкой. Так должно пройти 2 недели.

Мы создали хорошие условия: много света, влаги, тепла. В этом случае добьемся 80-90% всходов.

Поддержать подросшие саженцы нужно поливами и подкормками. Предварительно позаботьтесь о качественном плодородном грунте.

Подкармливаем комплексными минеральными удобрениями. Можно дать петрушке хорошо разведенный птичий помет.

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