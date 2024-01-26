Бывалый огородник показал, как использовать цитрусовые для питания рассады и хорошего урожая

Собираем и заготавливаем корки цитрусовых, они могут пойти в компостную кучу или в посадочные ямки.

Также кожица апельсинов может подойти для подкормки рассады.

В кожуре есть фосфор, калий, азот и не только. Почвенные полезные микро обитатели будут благодарны за такое угощение.

Они переработают кожуру и превратят в достойное питание для растений.

В корках есть и пектин, он еще более активизирует работу почвенных микроорганизмов.

Также пектин хорошо поддерживает почву во влажном состоянии.

Пектин забирает лишнюю воду и питательные вещества в ней, при этом набухнет.

Когда почва будет сухой, пектин отдаст ей и воду, и питание.

Корки в рассадных емкостях будут помогать ей расти около месяца, потом перегниют.

За это время вырастут сильные корни, растения станут крепче и здоровее.

Подсушиваем корочки на батареях или в духовке, да любым удобным способом.

Собираем оболочку апельсинов, мандаринов, лимонов, лаймов, грейпфрутов.

Высушенные корки измельчаем в порошок.

Вносим удобрение в грунт для рассады, на литр грунта 2 ст. л. цитрусовой пудры.