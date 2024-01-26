Дачный эксперт рассказал, какие 5 ошибок допускают дачники в выращивании свеклы

Затененная грядка не самое лучшее место для свеклы.

Там она будет мелкая, крупных корнеплодов вам не видать, может они вырастут сочные и сладкие, но точно не крупные.

Еще одна ошибка - высаживание на кислых почвах.

В таких условиях листья приобретут красный окрас, будут плохо расти, поглощение питательных элементов будет затруднено.

Без хорошо развитой надземной части корнеплоды формируются неказистые, да и вкусом вы вряд ли останетесь довольны.

Перед посадкой свеклы кислый грунт необходимо раскислить.

С нейтральными почвами делать ничего не надо, чтобы не получить другую крайность.

Ведь в щелочных почвах свеклу будет одолевать парша, что совсем нехорошо.

Избегайте появления плотной корки на поверхности, не высаживайте свеклу в сбитый, тяжелый грунт.

Корнеплоды вырастут, но будут маленькие, вытянутые, деформированные.

А вот в рыхлой и легкой почве свекле будет очень комфортно. Она порадует ровными, крупными, сладкими корнеплодами.

Готовясь к посадке свеклы, добавьте в грунт песок, перегной, можно опилки.

Следите за состоянием междурядий, на них не должна образовываться корка.

Плохо, если вы переборщили с внесением азота.

Результатом станет жесткая, мелкая свекла с горьким вкусом и бледным окрасом.

При посадке нужно строго соблюдать дозировку органических удобрений.

Также не стоит злоупотреблять азотом во время активного роста растения.

Есть риск получить очень пышную ботву, вместо крупных сладких плодов, а хотелось бы наоборот.

Конечно же, берегите свеклу от холода. При поспешных посевах не получите быстрые, дружные всходы, а те, что взойдут, будут чахлыми.

Это касается и сбора урожая: не затягивайте до заморозков, иначе качество плодов ухудшится, храниться они будут плохо.