Дачный эксперт рассказал, какие 5 ошибок допускают дачники в выращивании свеклы

02:10 2024-01-26
Дачный эксперт рассказал, какие 5 ошибок допускают дачники в выращивании свеклы

Уход за овощем не представляет ничего сложного - какие же ошибки допускают садоводы, что мешает им получить качественный урожай.

Затененная грядка не самое лучшее место для свеклы.

Там она будет мелкая, крупных корнеплодов вам не видать, может они вырастут сочные и сладкие, но точно не крупные.

Еще одна ошибка - высаживание на кислых почвах.

В таких условиях листья приобретут красный окрас, будут плохо расти, поглощение питательных элементов будет затруднено.

Без хорошо развитой надземной части корнеплоды формируются неказистые, да и вкусом вы вряд ли останетесь довольны.

Перед посадкой свеклы кислый грунт необходимо раскислить.

С нейтральными почвами делать ничего не надо, чтобы не получить другую крайность.

Ведь в щелочных почвах свеклу будет одолевать парша, что совсем нехорошо.

Избегайте появления плотной корки на поверхности, не высаживайте свеклу в сбитый, тяжелый грунт.

Корнеплоды вырастут, но будут маленькие, вытянутые, деформированные.

А вот в рыхлой и легкой почве свекле будет очень комфортно. Она порадует ровными, крупными, сладкими корнеплодами.

Готовясь к посадке свеклы, добавьте в грунт песок, перегной, можно опилки.

Следите за состоянием междурядий, на них не должна образовываться корка.

Плохо, если вы переборщили с внесением азота.

Результатом станет жесткая, мелкая свекла с горьким вкусом и бледным окрасом.

При посадке нужно строго соблюдать дозировку органических удобрений.

Также не стоит злоупотреблять азотом во время активного роста растения.

Есть риск получить очень пышную ботву, вместо крупных сладких плодов, а хотелось бы наоборот.

Конечно же, берегите свеклу от холода. При поспешных посевах не получите быстрые, дружные всходы, а те, что взойдут, будут чахлыми.

Это касается и сбора урожая: не затягивайте до заморозков, иначе качество плодов ухудшится, храниться они будут плохо.

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