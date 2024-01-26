Петрушка вырастет сухая, вялая, безвкусная и начнет желтеть, если место выбрано плохо

02:15 2024-01-26
Петрушка вырастет сухая, вялая, безвкусная и начнет желтеть, если место выбрано плохо

Популярная пряность выращивается повсеместно, но хороший урожай получают не все, потому что не все создают ей нужные условия.

Эксперт по ведению огородного хозяйства объяснил, куда нельзя высаживать петрушку, чтобы не испортить весь урожай.

Открытое солнце:

Легкая тень лучше всего, под прямым солнцем и на жаре петрушка вянет и сохнет, желтеет, вкуса и аромата никакого не будет.

Но и полная тень плохо, тогда листики будут чахлые, мелкие, редкие.

Низины:

В местах, где постоянно застаивается вода, петрушка расти не будет. Корни загниют, листья будут блеклые, желтоватые, безвкусные.

Вода, конечно, нужна растению, но низина - плохой вариант.

Выбирайте высокие места, чтобы вырастить пышную, сочную зелень с ярким ароматом.

Перекормленные грядки:

Если в грунте будет перебор с удобрениями, то петрушке там не место, переедать она не любит.

И это касается как минеральных, так и органических добавок.

Тяжелый грунт:

Петрушке хорошо на рыхлых, воздушных почвах, плотные глинистые ей не подходят.

Такой грунт можно улучшить внесением компоста перед высаживанием растения. Вместо компоста подойдут перепревшие опилки, песок.

В тяжелом грунте будет застой воды, что еще больше усложнит жизнь петрушке. Так она вообще может пропасть.

Севооборот:

Нельзя высаживать петрушку там, где росли морковь, укроп, тмин. Даже по соседству с этими растениями ароматную зелень лучше не выращивать.

У этих культур общие вредители. А вот возле кустов клубники или рядом с перцами, помидорами петрушка хорошо приживется.

Так же можно устроить ей местечко возле листового салата или гороха.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
13:37

Светлана Игнатьева

Звезда «Спасателей Малибу» Николь Эггерт призналась, что жалеет об операции по увеличении груди

Звезда «Спасателей Малибу» Николь Эггерт призналась, что жалеет об операции по увеличении груди

Сейчас популярной в девяностых американской актрисе 52 года, и у нее диагностировали рак молочной железы 2-й стадии.
Игнат Ветров
13:33

Игнат Ветров

Росси де Пальма: Испанская актриса, певица и танцовщица имеет двоих детей

Росси де Пальма: Испанская актриса, певица и танцовщица имеет двоих детей

Росси вполне довольна своей нестандартной внешностью, благодаря ей она и обрела мировую славу.
Светлана Игнатьева
13:11

Светлана Игнатьева

В каких ошибках молодости часто признаются пожилые люди

В каких ошибках молодости часто признаются пожилые люди

Старики жалеют, что не очень хорошо следили за своим здоровьем и внешностью, были не очень решительными и не захотели стать родителями.
Светлана Игнатьева
13:00

Светлана Игнатьева

В Калифорнии бездомные роют пещеры, создавая угрозу себе и жителям населенных пунктов

В Калифорнии бездомные роют пещеры, создавая угрозу себе и жителям населенных пунктов

В этом штате зафиксирован самый высокий уровень бездомности среди людей в США, и пока решения проблемы нет.
Светлана Игнатьева
12:10

Светлана Игнатьева

Бывшим тестю и теще певца Николая Баскова дали срок за взятки

Бывшим тестю и теще певца Николая Баскова дали срок за взятки

Влиятельный тесть одно время даже был продюсером зятя, но после развода дочери по инициативе дедушки ребенку запретили общаться с музыкантом.
Светлана Игнатьева
11:58

Светлана Игнатьева

Турист из Франции нашел в американском Арканзасе огромный алмаз

Турист из Франции нашел в американском Арканзасе огромный алмаз

Эта часть Арканзаса богата драгоценными камнями благодаря извержению вулкана, которое случилось около 100 миллионов лет назад.
Светлана Игнатьева
11:44

Светлана Игнатьева

На Марсе в кратере Езеро обнаружили следы существования двух озер

На Марсе в кратере Езеро обнаружили следы существования двух озер

Ученые отметили, что остатки ранее существовавших озер похожи на то, как сегодня выглядят аналогичные породы на Земле.
article_image 13:56

Психиатр, которого пришлось лечить психиатрам

Как известно, физикой Альберта Эйнштейна заинтересовала – ещё в университетские годы – первая жена, Милена Марич.

article_image 13:50

У Марии Монтессори, известного итальянского врача и педагога, в честь которого названа популярная образовательная система, тоже был свой секрет

В конце 1890-х годов у нее начались тайные романтические отношения с коллегой Джузеппе Монтесано.

article_image 13:48

Цветаева родила от писателя Сергея Эфрона троих детей: дочерей Ариадну и Ирину и сына Георгия

Началась Первая мировая война, Эфрон отправился на фронт. В 1919 году, находясь в состоянии депрессии, безденежья и полной беспомощности, женщина отдала своих дочек в детский дом.