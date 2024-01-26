Огородный эксперт рассказал про два вида подкормок при посадке картофеля

Первый способ - просто разбросать удобрения по грядке, не перекапывая.
Быстро, удобно, просто, но при этом идет больший расход компонентов.
Если вы не покупаете, берете свою органику, то проблем с этим вообще нет никаких.
Добавьте золу или компост, причем хорошо перепревший компост можно вносить практически в неограниченном количестве.
Он даже подходит в качестве мульчи, то есть убиваем двух зайцев.
Подкармливая минеральными удобрениями, соблюдаем норму - до 4 кг на 100 квадратов.
Второй способ - внести в лунки или траншеи во время высаживания.
Здесь придется потрудиться, но для маленьких участков вполне приемлемо.
Подкормку добавляем точечно в каждую лунку, придется, конечно, понаклоняться, но оно того стоит.
С пары кустов вы соберете при таком подходе большое ведро клубней.
На каждую лунку вносим по две горсти компоста, одну горсть древесной золы, плюс 1 ст. л. комплексного удобрения.
Таким образом, на 10 лунок уйдет примерно одно десятилитровое ведро компоста.
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