Огородный эксперт рассказал про два вида подкормок при посадке картофеля

02:20 2024-01-26
Огородный эксперт рассказал про два вида подкормок при посадке картофеля

Есть два способа внесения удобрений при высаживании картофеля, у каждого свои особенности, свои преимущества.

Первый способ - просто разбросать удобрения по грядке, не перекапывая.

Быстро, удобно, просто, но при этом идет больший расход компонентов.

Если вы не покупаете, берете свою органику, то проблем с этим вообще нет никаких.

Добавьте золу или компост, причем хорошо перепревший компост можно вносить практически в неограниченном количестве.

Он даже подходит в качестве мульчи, то есть убиваем двух зайцев.

Подкармливая минеральными удобрениями, соблюдаем норму - до 4 кг на 100 квадратов.

Второй способ - внести в лунки или траншеи во время высаживания.

Здесь придется потрудиться, но для маленьких участков вполне приемлемо.

Подкормку добавляем точечно в каждую лунку, придется, конечно, понаклоняться, но оно того стоит.

С пары кустов вы соберете при таком подходе большое ведро клубней.

На каждую лунку вносим по две горсти компоста, одну горсть древесной золы, плюс 1 ст. л. комплексного удобрения.

Таким образом, на 10 лунок уйдет примерно одно десятилитровое ведро компоста.

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