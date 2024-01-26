Знающий огородник дал 4 совета по выращиванию крупного мясистого перца

Перец неплохо растет как в теплице, так и в открытой грядке или в контейнере.

Помимо всех стандартных действий по уходу, особое внимание все же надо уделить питанию.

Только при правильном подходе плоды вырастут такими, как мы хотим: сочными, сладкими, крупными.

Удобрения надо вносить на разных этапах роста, причем в каждом периоде будет свой состав удобрения.

Первая подкормка делается при пересадке в открытую грядку или в отдельный горшок.

Для этого готовим почву: кладем туда компост, можно перегной или любое органическое удобрение.

Тогда земля станет плодородной, с хорошей структурой - рыхлой и воздушной.

Покупное удобрение должно содержать в равных дозах азот, фосфор, калий.

Второй раз удобряем в процессе активного формирования зеленой массы, вот здесь очень нужен азот.

Его источником могут стать и органические подкормки, и минеральные составы на химической основе.

К примеру, можете выбрать мочевину или взять куриный помет.

Начинайте с того дня, как вы высадили перец, давайте ему азот через каждые две недели. Продолжать надо до цветения.

В момент начала цветения и завязывания плодов подкармливаем перцы калием и фосфором.

Они помогают образовать много соцветий и завязей, а также хорошо влияют на вкусовые характеристики.

Берем для подкормки суперфосфат или древесную золу.

Эти процедуры повторяем через каждые 15 дней, пока не настанет момент уборки урожая.

Дополнительная подкормка вносится в течение всего сезона, она включает в себя магний.

Этот элемент нужен для хорошего протекания реакций фотосинтеза, а также магний развивает стойкость к стрессовым ситуациям.

Добыть магний для перца можно в сульфате магния, коровьем навозе.

Подкормку этими средствами вносим однократно каждый месяц. Используем как опрыскивание.