В Австралии отдыхающие рискуют стать жертвами акул даже возле самого берега

09:28 2024-01-26
В Австралии отдыхающие рискуют стать жертвами акул даже возле самого берега

Очевидцы на западе страны засняли видео, где акула быстро плывет на мелководье и даже выбрасывается на пляж.

Как стало известно, отдыхающие на пляже в Австралии рискуют стать жертвой акулы, даже если купаются поблизости от береговой линии, пишет yahoo.com.

Очевидцы засняли видео, где акула быстро плывет на мелководье, от потрясенных посетителей пляжа до нее - пара метров.

Большая тигровая акула гналась за морской черепахой, подплыла прямо к береговой линии и на мгновение выбросилась на песок.

А потом развернулась и умчалась обратно в более глубокую воду, - уточняет издание.

Человек, который зашел в воду по щиколотку, явно рисковал в этот момент. Доцент кафедры наук об окружающей среде Университета Бонда, доктор Дэрил Макфи при этом, что в поведении акулы ничего необычного.

Тигровые акулы - специалисты по поеданию морских черепах, - объяснил он.

Для них абсолютно нормально подходить так близко к месту кормления или гнездования черепах.

Австралийка, которая поделилась видео в Facebook, сказала, что была в "шоке". Но это был один из "лучших моментов" в ее жизни, несмотря на то, что ее семья плавала "по пояс" в том же месте "незадолго до того, как это произошло".

Тигровые акулы - одни из трех видов хищников, которые нападают на людей. Учитывая, что они могут заплывать и на мелководье, отдыхающих просят быть осторожнее.

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