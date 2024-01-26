В Британии судили педофила, годами жестоко издевавшегося над своей жертвой

Устрашающего вида педофил, который годами подвергал ребенка сексуальному насилию в Кенте, заключен за решетку на 18 лет, пишет yahoo.com. 47-летний Стефан Фарбразер наказан за ряд преступлений, которые совершал в течение пяти лет в 1990-х годах.

Как установило следствие, он издевался над жертвой: сковывал наручниками, приставлял нож к ее горлу.

Все это катастрофически отразилось на его взрослой жизни. Всего зафиксировано 7 эпизодов изнасилования и многочисленных непристойных нападений.

Преступник, который сейчас отбывает срок, пожизненно внесен в реестр сексуальных преступников.

Стражи порядка признали, что жертве было непросто давать показания против своего обидчика, но она с этим справились и теперь может чувствовать себя в безопасности.