Вдова основателя Playboy Хью Хефнера заявила, что сам он был «плох в постели»

Основатель Playboy Хью Хефнер, возможно, и заработал миллионы, рекламируя секс в своем журнале, но это не значит, что он был хорош в этом в реальной жизни.

Как сообщает yahoo.com, об этом написала его вдова Кристал Хефнер в своих новых мемуарах “Говори только хорошее: выжить в Playboy и найти себя”.

37-летняя Кристал Хефнер начала встречаться с Хью Хефнером в 2009 году и была замужем за ним с 2012 года до его смерти в 2017 году. Но, хотя они занимались сексом в течение восьми лет совместной жизни, женщина призналась, что у них не было поцелуев, романтики или близости.

По словам женщины, секс был “странным и роботизированным”. Кристал сказала, что основатель Playboy никогда не смотрел на нее прямо во время секса, предпочитая смотреть в зеркало над кроватью.

Хотя в жизни Хефнера было много женщин, его вдова призналась, что он “казался менее подкованным в сексе, чем некоторые из мальчиков-подростков, с которыми она имела отношения ранее”.

Откровения Кристал о сексе с Хефнером - не единственные шокирующие признания в ее новых мемуарах. Она призналась, что покойный часто снимал влиятельных людей, занимающихся сексом в особняке Playboy, без их ведома.