Актриса София Вергара признала, что двери к славе ей открыла большая грудь

10:10 2024-01-26
Актриса София Вергара признала, что двери к славе ей открыла большая грудь

При этом звезда Голливуда добавила, что ей сейчас за пятьдесят, но она по-прежнему на пике славы.

53-летняя звезда Голливуда София Вергара призналась, что войти в шоу-бизнес ей помогла ее внешность и, в частности, большая грудь:

Моя гигантская грудь и мое тело открыли передо мной двери.

Они были моим пропуском в мир, когда мне было 20 лет, когда я начинала работать моделью.

Но сегодня мне более пятидесяти, и я все еще здесь.

Она добавила, что есть женщины и красивее. Но она смогла доказать, что она лучше, как актриса.

С самого раннего возраста я знала свои сильные стороны и использовала их.

Но, если кто-то видит только мою грудь, это его проблема.

Актриса также подтвердила причину своего разрыва с 47-летним Джо Манганьелло, который подал на развод со звездой в июле 2023 года после семи лет брака. Она сказала:

Мой брак распался, потому что муж был моложе.

Он хотел иметь детей, а я не хотела быть старой мамой. Я чувствую, что это несправедливо по отношению к ребенку.

У Софии есть 32-летний сын Маноло Гонсалес Вергара от ее первого мужа Джо Гонсалеса. Потому актриса заявила, что она "готова быть бабушкой, а не матерью".

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