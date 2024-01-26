Актриса София Вергара признала, что двери к славе ей открыла большая грудь

53-летняя звезда Голливуда София Вергара призналась, что войти в шоу-бизнес ей помогла ее внешность и, в частности, большая грудь:
Моя гигантская грудь и мое тело открыли передо мной двери.
Они были моим пропуском в мир, когда мне было 20 лет, когда я начинала работать моделью.
Но сегодня мне более пятидесяти, и я все еще здесь.
Она добавила, что есть женщины и красивее. Но она смогла доказать, что она лучше, как актриса.
С самого раннего возраста я знала свои сильные стороны и использовала их.
Но, если кто-то видит только мою грудь, это его проблема.
Актриса также подтвердила причину своего разрыва с 47-летним Джо Манганьелло, который подал на развод со звездой в июле 2023 года после семи лет брака. Она сказала:
Мой брак распался, потому что муж был моложе.
Он хотел иметь детей, а я не хотела быть старой мамой. Я чувствую, что это несправедливо по отношению к ребенку.
У Софии есть 32-летний сын Маноло Гонсалес Вергара от ее первого мужа Джо Гонсалеса. Потому актриса заявила, что она "готова быть бабушкой, а не матерью".
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