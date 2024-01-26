Саудовская Аравия нарушила традицию, открыв свой первый винный магазин

Саудовская Аравия в нарушение давних религиозных традиций собирается открыть свой первый в истории винный магазин, сообщает yahoo.com.

Такое решение принял наследный принц страны Мухаммед бен Салман, оно станет историческим для королевства. Дело в том, что в стране применяют строгие меры по запрету алкоголя с тех пор, как он был впервые запрещен в 1952 году.

Потребление алкоголя запрещено исламом, но магазин будет продавать алкоголь только немусульманам. Он заработает в дипломатическом квартале Эр-Рияда, - уточняет издание.

Дипломаты для этого должны получить специальное разрешение и не приводить в магазин гостей или любых лиц младше 21 года. Делать фото там тоже запрещено.

На время покупок мобильные телефоны покупателей будут запирать в специальные сейфы. Кроме того, будет применена ежемесячная квота на покупки алкоголя.

В заявлении правительства Саудовской Аравии говорится, что такая мера призвана “противодействовать незаконной торговле алкогольными товарами и продукцией, получаемой дипломатическими представительствами".

В целом в последнее время страна смягчила ряд религиозных законов. Например, в 2017 году король Салман признал право женщин на вождение.

В том же году был отменен 35-летний запрет на посещение кинотеатров и в Эр-Рияде открыли первый кинотеатр. Но до сих пор людям, осужденным за употребление алкоголя, грозят штрафы и тюремное заключение, а приезжим иностранцам - депортация.