Ученые открыли новый вид динозавров, который опровергает их вымирание до столкновения Земли с астероидом

Были ли динозавры уже на пути к вымиранию, когда 66 миллионов лет назад в Землю врезался астероид, положив конец меловому периоду, геологическому периоду, который начался около 145 миллионов лет назад? Это вопрос, который беспокоит палеонтологов, более 40 лет, пишет yahoo.com.

В конце 1970-х годов начались дебаты о том, были ли динозавры на пике своего развития или в упадке перед их массовым вымиранием.

В то время как разнообразие динозавров увеличилось на геологическом этапе (с 83,6 млн до 71,2 млн лет назад), в течение последних нескольких миллионов лет мелового периода количество видов уменьшилось.

Некоторые исследователи объяснили эту закономерность тем, что упавший в Мексиканский залив астероид был просто последним ударом по и без того уязвимой группе животных.

Что на самом деле происходило с разнообразием динозавров в тот критический момент? Открытие, идентификация и описание новых динозавров дают жизненно важные подсказки.

Ученые изучили образцы найденных останков динозавров из Южной Дакоты США, которые датируются последними 2 миллионами лет мелового периода.

Выяснилось, что они принадлежат семейству динозавров, известных как кенагнатиды – группе птицеподобных динозавров, у которых были беззубые клювы, длинные ноги и короткие хвосты.

Прямые ископаемые и предполагаемые свидетельства указывают на то, что эти динозавры были покрыты сложными перьями, во многом похожими на современных птиц, - уточняет издание.

Единственным известным видом кенагнатид из этого времени и региона был Анзу, иногда называемый “цыпленком из ада”. Покрытый перьями, со спортивными крыльями и беззубым клювом, Анзу весил примерно от 200 до 340 килограммов.

Вероятно, это было всеядное животное, питавшееся как растительным материалом, так и мелкими животными.

Новые исследования помогли установить новый вид древнейшего животного, которого окрестили Eoneophron infernalis, то есть “цыпленок фараонова рассвета из ада”.

Новое открытие позволяет предположить, что эти динозавры имели бурный рост и разнообразие этой группы не уменьшалось в самом конце мелового периода.