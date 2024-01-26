Отмененный трехлетний чудо-круиз разорил пассажиров, им не возвращают потраченные на тур миллионы

Более чем через месяц после того, как турецкая круизная компания отказалась от обещания всей своей жизни - трехлетнего кругосветного путешествия в более чем 140 странах, - клиенты, которые потратили миллионы на покупку путевок на лайнер, пытаются вернуть свои деньги, но не всегда успешно.

Неудача Miray Cruises с запуском проекта Life at Sea sailing оставила десятки пассажиров без жилья, работы, автомобилей, пенсионных фондов и сбережений, - пишет yahoo.com.

В частности, в отправленном прокурору Южного округа Флориды Маркензи Лапойнт коллективном письме 78 пассажиров лайнера Life at Sea sailing признались, что потеряли около 16 миллионов долларов из-за действий Miray.

Среди людей, подписавших письмо, есть граждане Соединенных Штатов, Австралии, Англии, Сингапура и Индии, а также других стран. Большинство клиентов - пожилые люди старше 65 лет.

Неспособность авиакомпании Miray вернуть пассажирам деньги, как было обещано, привела к тому, что значительное число жителей в буквальном смысле стали бездомными, - говорится в письме. Многие живут на чемоданах в мотелях или в свободных комнатах друзей.

Miray сообщала ранее, что возврат средств ведется медленно из-за проблем с банковскими услугами и кредитными картами.

Неясно, возьмутся ли за решение этой проблемы прокуроры США.

Они не только разбили наши надежды и мечты и нарушили ход нашей жизни, но и продолжают тратить наше время впустую, - рассказала пассажирка Ширен Томас, 58-летняя работница соцслужбы на пенсии.

По словам женщины, она съехала из дома, который снимала, продала свою машину и потратила все сбережения на тур мечты. Сейчас она живет с подругой в Северной Каролине.

По словам Томас, за трехлетнюю поездку она с июня по август 2023 года совершила 27 индивидуальных транзакций по восьми кредитным картам Miray на сумму почти 157 000 долларов.

Пока только четырем пассажирам вернули какие-либо деньги, говорится в письме.

В марте 2023 года компания Miray, которая обычно совершает круизы по Эгейскому морю, объявила о 1095-дневном круизе стоимостью всего 30 000 долларов в год, включая проживание, питание и другие удобства.

Пассажиры должны были отправиться в плавание в ноябре 2023 года. Рейс переносили несколько раз, многие успели отправить вещи в Стамбул или Майами, где судно должно было сделать первую остановку, но он так и не состоялся.