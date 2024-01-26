Отмененный трехлетний чудо-круиз разорил пассажиров, им не возвращают потраченные на тур миллионы

11:14 2024-01-26
Отмененный трехлетний чудо-круиз разорил пассажиров, им не возвращают потраченные на тур миллионы

Большая группа пострадавших из разных стран обратилась в один из американских офисов прокурора, но пока неизвестно, будет ли тот отстаивать их интересы.

Более чем через месяц после того, как турецкая круизная компания отказалась от обещания всей своей жизни - трехлетнего кругосветного путешествия в более чем 140 странах, - клиенты, которые потратили миллионы на покупку путевок на лайнер, пытаются вернуть свои деньги, но не всегда успешно.

Неудача Miray Cruises с запуском проекта Life at Sea sailing оставила десятки пассажиров без жилья, работы, автомобилей, пенсионных фондов и сбережений, - пишет yahoo.com.

В частности, в отправленном прокурору Южного округа Флориды Маркензи Лапойнт коллективном письме 78 пассажиров лайнера Life at Sea sailing признались, что потеряли около 16 миллионов долларов из-за действий Miray.

Среди людей, подписавших письмо, есть граждане Соединенных Штатов, Австралии, Англии, Сингапура и Индии, а также других стран. Большинство клиентов - пожилые люди старше 65 лет.

Неспособность авиакомпании Miray вернуть пассажирам деньги, как было обещано, привела к тому, что значительное число жителей в буквальном смысле стали бездомными, - говорится в письме. 

Многие живут на чемоданах в мотелях или в свободных комнатах друзей.

Miray сообщала ранее, что возврат средств ведется медленно из-за проблем с банковскими услугами и кредитными картами.

Неясно, возьмутся ли за решение этой проблемы прокуроры США. 

Они не только разбили наши надежды и мечты и нарушили ход нашей жизни, но и продолжают тратить наше время впустую, - рассказала пассажирка Ширен Томас, 58-летняя работница соцслужбы на пенсии.

По словам женщины, она съехала из дома, который снимала, продала свою машину и потратила все сбережения на тур мечты. Сейчас она живет с подругой в Северной Каролине.

По словам Томас, за трехлетнюю поездку она с июня по август 2023 года совершила 27 индивидуальных транзакций по восьми кредитным картам Miray на сумму почти 157 000 долларов.

Пока только четырем пассажирам вернули какие-либо деньги, говорится в письме.

В марте 2023 года компания Miray, которая обычно совершает круизы по Эгейскому морю, объявила о 1095-дневном круизе стоимостью всего 30 000 долларов в год, включая проживание, питание и другие удобства.

Пассажиры должны были отправиться в плавание в ноябре 2023 года. Рейс переносили несколько раз, многие успели отправить вещи в Стамбул или Майами, где судно должно было сделать первую остановку, но он так и не состоялся.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
13:37

Светлана Игнатьева

Звезда «Спасателей Малибу» Николь Эггерт призналась, что жалеет об операции по увеличении груди

Звезда «Спасателей Малибу» Николь Эггерт призналась, что жалеет об операции по увеличении груди

Сейчас популярной в девяностых американской актрисе 52 года, и у нее диагностировали рак молочной железы 2-й стадии.
Игнат Ветров
13:33

Игнат Ветров

Росси де Пальма: Испанская актриса, певица и танцовщица имеет двоих детей

Росси де Пальма: Испанская актриса, певица и танцовщица имеет двоих детей

Росси вполне довольна своей нестандартной внешностью, благодаря ей она и обрела мировую славу.
Светлана Игнатьева
13:11

Светлана Игнатьева

В каких ошибках молодости часто признаются пожилые люди

В каких ошибках молодости часто признаются пожилые люди

Старики жалеют, что не очень хорошо следили за своим здоровьем и внешностью, были не очень решительными и не захотели стать родителями.
Светлана Игнатьева
13:00

Светлана Игнатьева

В Калифорнии бездомные роют пещеры, создавая угрозу себе и жителям населенных пунктов

В Калифорнии бездомные роют пещеры, создавая угрозу себе и жителям населенных пунктов

В этом штате зафиксирован самый высокий уровень бездомности среди людей в США, и пока решения проблемы нет.
Светлана Игнатьева
12:10

Светлана Игнатьева

Бывшим тестю и теще певца Николая Баскова дали срок за взятки

Бывшим тестю и теще певца Николая Баскова дали срок за взятки

Влиятельный тесть одно время даже был продюсером зятя, но после развода дочери по инициативе дедушки ребенку запретили общаться с музыкантом.
Светлана Игнатьева
11:58

Светлана Игнатьева

Турист из Франции нашел в американском Арканзасе огромный алмаз

Турист из Франции нашел в американском Арканзасе огромный алмаз

Эта часть Арканзаса богата драгоценными камнями благодаря извержению вулкана, которое случилось около 100 миллионов лет назад.
Светлана Игнатьева
11:44

Светлана Игнатьева

На Марсе в кратере Езеро обнаружили следы существования двух озер

На Марсе в кратере Езеро обнаружили следы существования двух озер

Ученые отметили, что остатки ранее существовавших озер похожи на то, как сегодня выглядят аналогичные породы на Земле.
article_image 13:56

Психиатр, которого пришлось лечить психиатрам

Как известно, физикой Альберта Эйнштейна заинтересовала – ещё в университетские годы – первая жена, Милена Марич.

article_image 13:50

У Марии Монтессори, известного итальянского врача и педагога, в честь которого названа популярная образовательная система, тоже был свой секрет

В конце 1890-х годов у нее начались тайные романтические отношения с коллегой Джузеппе Монтесано.

article_image 13:48

Цветаева родила от писателя Сергея Эфрона троих детей: дочерей Ариадну и Ирину и сына Георгия

Началась Первая мировая война, Эфрон отправился на фронт. В 1919 году, находясь в состоянии депрессии, безденежья и полной беспомощности, женщина отдала своих дочек в детский дом.