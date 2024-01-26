Невеста в США потребовала от подружек оплаты расходов за свою отмененную свадьбу

Невеста в США потребовала, чтобы подружки покрыли расходы за ее отмененную свадьбу, сообщает yahoo.com.

По словам одной из подружек, невеста по имени Дана сначала потребовала, чтобы участники свадебной вечеринки купили ей платье за 2000 долларов и не разрешила жениху по имени Джош пригласить на свадьбу женщин, которые не являлись его родственницами.

А за пять минут до начала свадьбы стало известно, что ее отменяют. Старшая сестра жениха рассказала, что брат застал Дану за “быстрым сексом” со своим дядей.

Отец невесты заявил, что ей придется самой оплачивать расходы на отмененное мероприятие. Но невеста неожиданно стала обзванивать подружек и требовать с них по 5000 долларов, чтобы помочь ей с оплатой.

Эту историю девушка выложила в соцсеть. Подписчики были в шоке и разразились шквалом комментариев, количество просмотров насчитывает тысячи.