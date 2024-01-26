Стала известна правда об американском гражданстве Кристины Орбакайте

Кристина Орбакайте, до недавнего времени всегда приветствуемая на российских сценах, вдруг стала "персоной нон грата". В один прекрасный день ее концерт в Улан-Удэ отменили. Под вопросом и выступления в Благовещенске.
Как выяснилось, об этом попросила группа активистов, пишет канал Avia.pro - Новости на платформе Дзен. На защиту певицы, отмечает автор, встал организатор ее концертов Сергей Зайцев.
Он заявил, что у Кристины нет американского гражданства, в котором ее заподозрили. Но она действительно много времени проводит в США, а ее семья и вовсе там живет.
После этого уже Зайцев потребовал призвать к ответственности тех, кто распускает сплетни о гражданстве Орбакайте и "прекратить этот цирк".
Автор намерен следить за тем, как события будут развиваться дальше.
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