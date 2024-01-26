Полтора века назад в Москве был свой «район красных фонарей»

12:51 2024-01-26
Полтора века назад в Москве был свой «район красных фонарей»

Девушками легкого поведения становились крестьянки, приехавшие в город в надежде заработать денег, но у них не получилось.

Когда речь заходит о злачных местах в Москве, многие вспоминают Хитровку. Однако для жителей города в 19 веке переулки вокруг Сретенки и Трубной были куда страшнее. «Приличные» люди там не селились, зато там работали дома терпимости, пишет tripster.ru.

Сегодня на углу Петровского бульвара и Неглинной улицы - театр "Школа современной пьесы". А в начале XIX века на этом месте был трактир с гостиницей и банями. В 1860-х годах в здании открылся ресторан "Эрмитаж", который основал известный повар Люсьен Оливье.

Здесь были изысканная кухня, богатые интерьеры, а также девушки легкого поведения, свои услуги они оказывали нелегально. Девушки были приписаны к публичному дому и работали в одиночку. Их услуги стоили 2-3 рубля, но можно было найти и по 50 копеек. 

На Петровском бульваре находился также знаменитый дом терпимости Эмилии Хатунцевой. Там была "турецкая комната", которая пользовалась популярностью у купцов-староверов. Считалось, что там практиковали садо-мазо. Через два года заведение было закрыто с формулировкой "За разврат".

Кто шел в проститутки? Это девушки, приехавшие из деревень в надежде заработать денег, но у них не получилось. Среди проституток были и мещанки и даже представительницы среды священников и дворян.

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В целях борьбы с сифилисом проституцию пытались регламентировать. И в 1844 году создали специальный надзорный орган: врачебно-полицейский комитет. Там работали два врача и двенадцать участковых надзирателей.

Девушки из публичных домов регулярно ходили на осмотр и получали после этого взамен паспорта специальный билет. Из-за цвета он имел неофициальное название - "желтый билет", который получали после осмотра врача и уплаты госпошлины.

Фактически это было разрешением заниматься проституцией.

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