Румыния отказалась принимать участие в «Евровидении-2024»

Дирекция Румынского телевидения заявила, что в нынешнем году страна хочет пропустить международный музыкальный конкурс «Евровидение», сообщает ТАСС. Причиной такого решения стала экономическая ситуация в стране.

Финансовые трудности и желание представить Румынию на высоком уровне - те причины, из-за которых Административный совет ТВ страны решил, что Румынское телевидение не будет участвовать в конкурсе песни "Евровидение" в этом году.

Решение принято на заседании пятью голосами за, четырьмя против и четырьми воздержавшимися, — рассказали в совете.