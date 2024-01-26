Румыния отказалась принимать участие в «Евровидении-2024»

Дирекция Румынского телевидения заявила, что в нынешнем году страна хочет пропустить международный музыкальный конкурс «Евровидение», сообщает ТАСС. Причиной такого решения стала экономическая ситуация в стране.
Финансовые трудности и желание представить Румынию на высоком уровне - те причины, из-за которых Административный совет ТВ страны решил, что Румынское телевидение не будет участвовать в конкурсе песни "Евровидение" в этом году.
Решение принято на заседании пятью голосами за, четырьмя против и четырьми воздержавшимися, — рассказали в совете.
В сообщении говорится, что Административный совет одобрил бюджет Румынского телевидения на текущий год. И в нем не хватает средств, которые могли бы гарантировать участие Румынии в конкурсе на достойном уровне.
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