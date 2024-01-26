Большой театр в Москве официально возглавил Валерий Гергиев

Валерий Гергиев возглавил Большой Театр РФ. Как сообщает КП, соответствующая запись сделана в реестре юридических лиц.
Большой театр России с 23-го января возглавляет Валерий Гергиев, - отмечено в базе СПАРК.
Большим театром в течение 10 лет руководил Владимир Урин, он с 16 января возглавил НКО - фонд поддержки и развития школы-студии МХАТ.
Дирижер Валерий Гергиев ранее возглавлял Мариинский театр в Санкт-Петербурге.
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