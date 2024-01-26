Известную американскую порноактрису Джесси Джейн нашли мертвой в ее доме

Американские СМИ написали о смерти легендарной 43-летней порноактрисы Джесси Джейн, сообщает starhit.ru. Женщину нашли мертвой в собственном доме.

Джесси Джейн и ее друг несколько дней не выходили на связь, и работодатель молодого человека обратился в полицию.

Полицейские прибыли к дому пары в городе Мур в штате Оклахома и нашли там тела легендарной порноактрисы Джесси и ее бойфренда.

По предварительным данным, причиной кончины стала передозировка запрещенными препаратами.

Джесси Джейн снялась более чем в 100 картинах с рейтингом 18 плюс. За свою карьеру в индустрии она заработала 8 миллионов долларов.