Музыкантов группы «Би-2» в Таиланде оштрафовали на 95 долларов

Суд Пхукета в Таиланде назначил солистам рок-группы «Би-2» наказание в виде штрафа в размере 95 долларов, сообщает «РИА Новости».

Подсудимые приговариваются к денежному штрафу в размере 3 тысяч таиландских бат ($95) каждый, - говорится в сообщении.

По данным источника агентства в полиции Пхукета, музыканты признали себя виновными еще на стадии следствия.

Об аресте группы «Би-2» известно стало 25 января. СМИ написали, что группа дала в Таиланде 2 концерта, хотя участники коллектива прилетели туда по туристической визе.