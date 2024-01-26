Спасшийся от пожара саратовец умер при новом возгорании через три дня

13:35 2024-01-26
Спасшийся от пожара саратовец умер при новом возгорании через три дня

Данное событие походит на сцену из фильма ужасов "Пункт назначения", поскольку такие случайности по-настоящему заставляют тревожиться.

23 января в Саратове на улице Барнаульской произошёл пожар в жилой квартире: горело жилище мужчины1973 года рождения. Погорелец сумел спастись от огня, а позже выяснилось, что причиной пожара оказалось неосторожное курение, поскольку в доме мужчины матрас загорелся от сигареты.

Спустя 3 дня, 26 января, в той же квартире вновь произошёл пожар, однако на этот раз хозяин дома спастись не сумел. Примечательно, что пожар снова произошёл из-за неосторожного курения.

Как и в первый раз, в квартире саратовца загорелся пожар. Можно предположить, что в обоих случаях мужчина мог курить лёжа и заснуть в процессе.

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