В Алабаме впервые казнили заключённого с помощью чистого азота

В штате Алабама прошла первая в истории человечества смертная казнь с использованием чистого азота: американца Кеннета Смита заставили вдыхать чистый азот с помощью специальной маски на лице. Эксперты утверждают, что такая казнь больше всего напоминает эвтаназию.

Перед казнью Смит произнёс короткую последнюю речь, заявив, что из-за его казни Соединённые Штаты и всё человечество делают огромный шаг назад.

Известно, что в 1988 году Кеннет Смит совершил заказное убийство жены пастора. Заказчиков являлся сам пастор, который хотел получить страховые выплаты после гибели супруги.